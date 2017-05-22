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Yabancılar İstanbul'u tercih ediyor

Yabancılar, İstanbul'dan konut alırken Türkler Miami'den ev sahibi oluyor.

22.05.2017 - 13:26
  1. Haberler
  2. Emlak

Yapılan araştırmalara göre; yabancı konut yatırımcısının Türkiye'deki gözdesi İstanbul oldu.

Yabancılar İstanbul'u tercih ediyor

TÜİK verilerine göre düzenlemenin ardından Türkiye'den yabancılara 2013'te 12 bin 181, 2014'te 18 bin 959, 2015'te 22 bin 830, 2016'da ise 18 bin 189 konut satışı yapıldı.

ANTALYA İKİNCİ SIRADA

Yabancıya yapılan satışlarda İstanbul 5 bin 811 rakamı ile birinci olurken, 4 bin 352 konut ile Antalya ikinci, bin 318 konut satışı ile de Bursa üçüncü oldu. Türkiye'de konut sahibi olanlar arasında Iraklılar ilk sırada bulunurken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya ve İngiltere vatandaşları ilk beşte yer aldı.

Yabancılar İstanbul'u tercih ediyor

MİAMİ'DEN 75- 100 BİN DOLARA EV ALINABİLİYOR"

ABD'de gayrimenkul brokerlığı işiyle uğraşan Ersan Songur'un yaptığı açıklamada, "Miami'de 75-100 bin dolara ev bulmak mümkün. Bu evler istenirse kiraya da verilebiliyor. Kiraya verildiğinde ortalama 15 yılda kendisini kazanıyor. Bu bakımdan Miami'de ev almak hem keyif hem de yatırım özelliği taşıyor." dedi.

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