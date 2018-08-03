Yabancılar Samsun’dan 7 ayda 316 konut aldı

Son yıllarda yabancılara gayrimenkul satışlarında artışlar yaşanırken, Samsun da Karadeniz’de en fazla tercih edilen illerden bir olma özelliğini taşıyor. Genelde nakit olarak konut alan yabancı uyruklu vatandaşlar kentin ekonomisine de katkı sağlıyor.

26 ülkeden 316 yabancı uyruklu vatandaş Samsun ve ilçelerinden gayrimenkul alımında bulunurken, en fazla gayrimenkulü Iraklılar aldı. Samsun’dan toplamda 265 konut alan Iraklılar İlkadım ilçesinden 142 Atakum ilçesinde de 121 konut aldı.

"EN FAZLA IRAKLILAR ALIM YAPTI"

Konut alan ülke vatandaşları hakkında bilgi veren Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürü Hasan Özalban, "2018’in ilk yedi ayında yabancılar Samsun’dan 316 konut aldı. Bunların içinde en fazla Iraklıların alım yaptığını görüyoruz. Samsun’da en fazla İlkadım ve Atakum’dan konut aldıklarını görüyoruz. Iraklıların dışında konut alanlar şu şekilde: Azerbaycan 8, Afganistan 4, Birleşik Arap Emirlikleri 1, Filistin 3, İngiltere 6, İran 6, Kanada 3, Rusya 1, Arabistan 5, Ukrayna 2, Ürdün 3, Yeni Zelanda 2, ABD 1, Hollanda 1, Avustralya 1, İsveç 2, Kırgızistan 1, Yemen 1, Gürcistan 1 ve 265 Irak uyruklu vatandaş Samsun’dan konut aldı. Aynı süre zarfında yabancı uyruklu vatandaşlar; Ordu’dan 30, Amasya’dan 5 ve Sinop’tan da 2 konut aldı." dedi.

Samsun’un yaşamak için ideal bir kent olduğunu belirten Iraklı vatandaşlar Samsun’u sevdiklerini, bu nedenle Samsun’dan ev alarak burada yaşadıklarını belirttiler.

Dört yıl önce Irak’tan Türkiye’ye gelen ve Samsunlu bir erkekle evlenen Reyhan Bozkurt, "Aslen Türkmeniz. Dört yıl önce Samsun’a geldim. Iraklılara Türkçe öğretiyorum. Iraklılar Samsun’u güzel bir şehir olduğu için tercih ediyor. Burada okul, hastane, üniversite her şey var. Irak’ta savaş olduğu için buradayız. Biz burada normal bir hayat yaşamak istiyoruz. Hiç kimseye zarar vermeden burada çalışıp kendi hayatımızı kurmak istiyoruz." diye konuştu.