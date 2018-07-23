Yabancılar Türkiye'den 11 bin konut satın aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yabancılara konut satışı istatistiklerini belirledi. Buna göre yabancılara 11 bin 816 konut satıldı.

Konut satışlarında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'a yatırım yapan yabancılar 3 bin 999 konut aldı. Bu satış rakamlarıyla birlikte konut satış oranı yüzde 13 arttı.

İSTANBUL İLK SIRADA

İstanbul'dan sonra en fazla konut satışı yapan il Antalya oldu. Antalya’da ocak-haziran döneminde yabancılara satışı yapılan konut sayısı 2 bin 883’e ulaştı. Antalya’da geçen yıl aynı dönemde 2 bin 91 olan yabancıya konut satış miktarı yüzde 27.5 oranında yükseldi.

Üçüncü sırada ise Bursa bulunuyor. Bursa'da geçen sene 702 konut alan yabancılar bu yıl yüzde 13.6 artışla 812 konut satın aldı.

YALOVA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Dördüncü sırada ise Yalova geldi. Yalova’da geçen sene 6 aylık dönemde 432 konut alan yabancılara bu yıl yüzde 22.6’lık artışla 558 konut satıldı. Beşinci Trabzon’da geçen yıl 424 konut satın alan yabancılara bu yıl aynı dönemde yüzde 21.5’lik artışla 540 konut satışı yapıldı.