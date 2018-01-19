Yabancılara konut satışı 2017’de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılında konut satışları yıllık bazda yüzde 5.1 artışla bir milyon 409 bin 314 olurken, satılan konutların 473 bin 99 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

İSTANBUL İLK SIRADA

Konut satışlarında İstanbul 238 bin 383 konut satışı ile yüzde 16.9 pay alırken, 150 bin 561 konut satışı ile yüzde 10.7 pay alan Ankara ikinci, 84 bin 184 konut satışı ile İzmir yüzde 6.0 pay alarak üçüncü oldu. TÜİK verilerine göre Aralık ayında gerçekleşen ipotekli konut satışları yüzde 30.7 azalarak 34 bin 29 oldu. İpotekli satışlar, toplam satışlar içinde yüzde 25.6 pay aldı.

Diğer konut satışları ise Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 oranında artarak 98 bin 943 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 416 konut satışı ve yüzde 16.6 pay ile ilk sıraya yerleşirken, İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 71.6 oldu. Ankara 9,101 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 6,61 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il ise altı konut ile Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 azalarak 66 bin 661 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50.1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 11 bin 512 konut satışı ve yüzde 17.3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5,119 konut satışı ile Ankara ve 3,885 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA DA İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düşerek 66 bin 311 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 420 konut satışı ve yüzde 17.2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 49.8 oldu. Ankara 7,749 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4,420 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22.2artarken, yabancılara yapılan konut satışlarında 2017 yılında ilk sırayı 8,182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4,707 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 1,474 konut satışı ile Bursa ve 1,079 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Aralık ayında ise 2,164 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık ayında ilk sırayı 802 konut satışı ile İstanbul alırken. İstanbul ilini sırasıyla 378 konut satışı ile Antalya, 188 konut satışı ile Bursa ve 141 konut satışı ile Yalova izledi.

IRAK VATANDAŞLARI İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışlarında 2017 yılında 3.805 konut ile Irak vatandaşları birinci sırayı alırken, 1.691 konut ile Arabistan ikinci, 1,331 konut ile Rusya Federasyonu üçüncü ve 1,078 konut ile Afganistan dördüncü oldu.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de konut sahibi olanların yüzde 59.4’ü 837 bin 928 konut ile erkekler, yüzde 29.1’ü 409 bin 453 konut ile kadınlar olurken, yüzde 2.1 ile 29 bin 178 konut ise kadın ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 64 bin 147 konut satışı ile kadınların en çok konut aldığı il oldu.