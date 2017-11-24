Yabancılara konut satışları yüzde 70 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.7 azalarak 122.882 oldu. Konut satışları ocak-ekim 2017'de ise 1.153.610 ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.2'lik artış kaydetti. Böylece konut satışlarında 10 ayda 87.525 artış yaşandı.

Öte yandan yabancılara konut satışlarında ekimde 2.677 ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70.9'luk artış yakalandı.

Bu rakam, TÜİK'te Ocak 2013'ten itibaren yer alan yabancılara konut satışı verilerinin tarihsel seyrine bakıldığında en yüksek aylık rakama işaret etti.

Geçen yılın 10 ayında 14.776 düzeyinde bulunan yabancılara yapılan konut satışları ise 2017'nin aynı döneminde 17.918'e yükseldi. Böylece bu yılın ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışlarında yüzde 21.3'lük artış görüldü.

"YILIN SON 2 AYINDA DA ARTARAK SÜRECEK"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını vurguladı.



Yılın son 2 ayında da yabancıya satışın artarak süreceğini tahmin eden Elmas, "Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının genişleyerek devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Sektörün EximBank imkanlarından faydalanmasının önü açıldığı takdirde yabancıya konut satışı daha da artarak yıllık 10 milyar dolara ulaşacaktır" dedi.



Elmas, ipotekli satışlar incelendiğinde 401.820 konut satışıyla geçen yılın 10 ayının toplamına göre yüzde 14.3'lük artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Geçen yılın ekim ayına göre ise bir miktar düşüş konut kredisi faizlerindeki yükselmenin sonucu ortaya çıkmıştır. Buna mukabil peşin veya senetli vadeli konut satışı bir miktar artış göstermiştir. Aylık yüzde 1 kredi oranı son 5 yılın psikolojik üst sınırıdır. Konut kredisi oranlarının düşmesi durumunda ipotekli satışların daha da artması mümkün olacaktır. Konut kredilerinin psikolojik sınır olan yüzde 1 ve altında olması gerektiği düşüncesindeyiz. Kentsel dönüşüm için çıkarılacak kanun hükmünde kararname ve düzenlemelerle, konut üreticilerinin ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini ülkemiz gerçekleri adına çok olumlu buluyoruz. Bu sayede ülkemizdeki riskli binaların dönüşümü ivme kazanacak ve sektörümüzde artan bir grafikle büyümeye devam edecektir."

"TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCI İÇİN HALA CAZİP VE GÜVENİLİR"

Türkiye genelinde konut satışlarının Ekim 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 oranında azalarak 122.882 olduğunun belirten DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya şunları söyledi:

"İnşatta KDV oranının ve tapu işlemleri üzerinden alınan harçların düşürülmesi gibi uygulamaların Eylül ayına kadar geçerli olması sebebiyle rekor satışlar gerçekleşmişti ve sektöre ciddi ivme katmıştı.



Desteklerin sona ermesi, ekim satışlarına düşüş olarak yansıdı. Bu düşüşü normal olarak değerlendiriyoruz. Gayrimenkul sektörü, her zaman daha fazla getirisi olan Türkiye'nin lokomotifi bir sektördür. Bunu bilen yatırımcı günlük hareketlenmelerin sonuçlarına göre değil, bu bilinçle yatırımını yapıyor. Kamu tarafından getirilecek yeni teşviklerle birlikte 2018 yılında daha da iyi sonuçlara ulaşabiliriz. 500.000 bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefi ile Türkiye büyümesine yüzde 1.2'lik katkı hedefimizin önemini ve bu hedefe koşmanın önemini vurguluyor.



Ayrıca yabancılara yapılan konut satışlarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70.9 artarak 2.677 olduğunu görüyoruz. Bu rakamlarla Türkiye'nin yabancı yatırımcı için hala cazip ve güvenilir bir pazar olduğunu görüyoruz. Yılsonunda gayrimenkul sektörünün yeni bir rekora daha imza atarak 1.5 milyonluk konut satışı sağlayacağını öngörüyoruz. Her yıl kendi rekorunu kıran sektörümüzden 2018'de çok daha umutluyuz. 2017 yılından daha hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz."