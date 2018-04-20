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Yabancılara yapılan konut satışları arttı

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 15,8 artış gösterdi.

AA | 20.04.2018 - 11:03..
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Yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak bin 827 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları arttı

İSTANBUL YİNE İLK SIRADA

Bu alanda ilk sırada 556 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 446 satışla Antalya, 134 satışla Trabzon, 109 satışla Bursa ve 89 konut satışıyla Yalova izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları arttı

IRAKLILAR TÜRKİYE'DEN 348 KONUT SATIN ALDI

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 348 konut satın aldı. Bu ayda Suudi Arabistan vatandaşları 181, İran vatandaşları 156, Rusya vatandaşları 120 ve Afganistan vatandaşları 108 konut edindi.

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