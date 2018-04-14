Yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılacak

Gayrimenkulde düzenlenen kampanyalar sektörü hareketlendirirken şimdi de yabancılara konut alımını kolaylaştıracak adımlar atılıyor.

10 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ YAPILACAK

Geçen sene çıkarılan tasarıda yabancılara konut verilmesi konusundaki sınırın 1 milyon dolardan 300 bin liraya düşmesi ile birlikte satışın daha da artacağı öngörülüyor. Hatta gayrimenkul sektörünün öncüleri 10 milyar dolarlık satış yapmaya hazırlanıyor.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin yeni düzenlemenin yapılması halinde sektörde satışların artacağı görüşünde.

"9 - 10 MİLYAR DOLARLIK BANDI GÖRÜRÜZ"

Yetkin, "Artık yavaş yavaş işler rayına girmeye başladı. Mesela turizmde hem gelir hem de turist sayısı açısından hedefler yükseltildi. Gelen turist sayıları da arttı. Bunların hepsi birbirine bağlı. Bu yıl zaten yabancıya konut satışında ciddi artış bekliyorduk. Ancak bu değişiklikle birlikte 9-10 milyar dolarlık bandı yakalayabiliriz." diye konuştu.