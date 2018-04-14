taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
177,25
PETR
72,5700

Yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılacak

Konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesinde alt sınırın 300 bine düşürülmesi ile daha fazla konut satış gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 10:03..
  1. Haberler
  2. Emlak

Gayrimenkulde düzenlenen kampanyalar sektörü hareketlendirirken şimdi de yabancılara konut alımını kolaylaştıracak adımlar atılıyor.

Yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılacak

10 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ YAPILACAK

Geçen sene çıkarılan tasarıda yabancılara konut verilmesi konusundaki sınırın 1 milyon dolardan 300 bin liraya düşmesi ile birlikte satışın daha da artacağı öngörülüyor. Hatta gayrimenkul sektörünün öncüleri 10 milyar dolarlık satış yapmaya hazırlanıyor.

Yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılacak

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin yeni düzenlemenin yapılması halinde sektörde satışların artacağı görüşünde.

"9 - 10 MİLYAR DOLARLIK BANDI GÖRÜRÜZ"

Yetkin, "Artık yavaş yavaş işler rayına girmeye başladı. Mesela turizmde hem gelir hem de turist sayısı açısından hedefler yükseltildi. Gelen turist sayıları da arttı. Bunların hepsi birbirine bağlı. Bu yıl zaten yabancıya konut satışında ciddi artış bekliyorduk. Ancak bu değişiklikle birlikte 9-10 milyar dolarlık bandı yakalayabiliriz." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sur Yapı Antalya'da yeni bir şehir kuruyor
Sur Yapı'nın Antalya'da hayata geçireceği dev kentsel dönüşüm projesinde 23 kule vinç aynı anda çalışıyor.
Belçika'da konut fiyatları arttı
Euro Bölgesi'nde yapılan araştırmaya göre; Belçika'da konut fiyatları 2017 yılının dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artış gerçekleşti.
Evinizi Feng Shui ile dizayn edin
Etrafımızdaki her şey enerji. Enerjiyi değiştirmeye en başta evimizle başlamalıyız. Peki Feng Shui’ye göre pozitif ev dekorasyonu nasıl olmalı görelim...
Depremzede konutları için ilk adım atıldı
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen depremde mağdur olan depremzedeler için kalıcı konut yapımına başlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Şam'ı vurdu

ABD Şam'ı vurdu

137
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

95
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

77
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

48
ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

65
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

4
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM