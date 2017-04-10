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Yabancıya konut satışı artacak

Yapılacak yeni düzenlemeyle yabancıya konut satışının 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

10.04.2017 - 15:15
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Yabancıya konut satışı artacak

İnşaat yatırımlarının yabancılarda artması için KDV düzenlemesi yapılması planlanıyor. Düzenleme ile yabancıya konut satışının artarak 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Yabancıya konut satışı artacak

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme Başbakanlığa yollandı. Önümüzdeki hafta düzenleme yayınlanarak onaylanacak. Tebliğle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yabancılar gibi, Türkiye'de aldıkları ilk konut ve iş yeri için KDV ödemeyecek.

10 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ HEDEFLENİYOR

KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'de konut veya iş yeri satın alanlara, bu gayrimenkullerini bir yıl satmama ve bedelini döviz olarak ödeme şartı getirildi. Hükümetin attığı bu adımla mevcutta 4.5 milyar dolara ulaşan yabancılara satış tutarının büyük bir sıçrama yaparak 10 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'a göre, söz konusu düzenleme özellikle Anadolu kentlerinde konut talebini ciddi anlamda artıracak ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların memleketlerine yatırım yapmalarının önünü açacak.

Yabancıya konut satışı artacak

SATIŞLARA İVME KATACAK KONUTDER

Başkanı Altan Elmas, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının KDV istisnasından faydalanmasının satışlara ciddi bir ivme katacağını söyledi. Elmas, "Dernek olarak bu düzenlemeye katkı sunduk. Kabul görmesi de bizi çok mutlu etti." dedi.

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