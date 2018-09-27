Yabancıya konut satışında artış yaşanacak

Gayrimenkul alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesi için uygulanan alt sınır 250 bin dolara düşürüldü. Vatandaşlık işlemlerinin kolaylaştırılması için atılacak adımlarla, konut satışlarında 5 milyar dolarlık artış bekleniyor.

Yabancılara gayrimenkul alımında vatandaşlık imkanı tanıyan 1 milyon dolarlık alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesinin ardından gözler sektöre ve yabancı yatırımcıya çevrildi.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA RAKİP İSPANYA

Türkiye’de 2013 yılında, gayrimenkul satışında mütekabiliyetin kaldırılmasıyla yabancıya emlak satışları büyük oranda arttı. Son yıllarda yaşanan siyasi krizlerin ve Türkiye’deki alım sınırının yüksekliği nedeniyle turistik amaçlı ev alan Avrupalılar rotayı İspanya başta olmak üzere Malta, Portekiz ve Yunanistan’a çevirdi.

TÜRKİYE'DE HER YIL YÜZDE 25'LİK BÜYÜME

Vatandaşlık için alt sınırın 500 bin euro olduğu İspanya’da 2012 yılında yabancıya yalnızca 40 bin ev satılırken bu rakam 2017’de 90 bini aştı. Buna rağmen Türkiye yabancıya konut satışında 2013 yılından beri her yıl yaklaşık yüzde 25 büyüdü.

"VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILIRSA YILDA 20 BİN ADET EK KONUT SATARIZ"

Vatandaşlık için gayrimenkul alım sınırını düşürülmesinin yanı sıra vatandaşlık işlemlerinin de kolaylaştırması için önerilerde bulunan Bayram Tekçe, "Göç İdaresi, kira sözleşmesine dayanarak oturum vermek yerine, ikamet tezkeresini ürün olarak satmalıdır. En kolay, etkili ve hızlı döviz girişi bu şekilde sağlanır. Bir diğer konu, yabancı yatırımcıya özel ‘göç işleri bürolarının kurulması’. Göç İdaresi tarafından açılacak ve yalnızca gayrimenkul alan yabancıların gideceği bu bürolarda vergi numarası, adres kaydı ve ikamet tezkeresi başvuruları aynı anda yapılabilmeli. Tüm bu işlemleri 30 dakika içinde tamamlayabilen yabancı yatırımcıda ciddi bir memnuniyet oluşacak ve bu memnuniyet yeni yatırımcıları getirecektir. Elimizdeki verilere göre, vatandaşlık için gayrimenkul alım sınırının düşürülmesi ve bu iki öneriyle mevzuatın kolaylaştırılması sayesinde ülkemizin 20 bin adetlik ek satışa ulaşacağını öngörüyoruz. Bu hususların yanı sıra bazı konulara da ek düzenlemelerle açıklık getirilmesi gerekiyor. Örneğin; 250 bin dolar gayrimenkul alımında bir kişi ve o kişinin ailesinin vatandaşlık hakkı kazanmasının önü açılması, çocuklar için yaş sınırının netleştirilmesi, hem konut hem de ticari gayrimenkullerin kapsama dahil edilmesi ve sadece bir değil toplam tutarı sağlayacak birden çok tapu ile de vatandaşlık alınabilmesi. Bu durumda sadece yüksek fiyatlı tek konut satışı yerine gayrimenkul çeşitliliği sağlanarak emlak sektörünün tamamı için fayda oluşturulacağına inanıyoruz." dedi.