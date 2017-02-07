Yabancıya konut satışında kolaylık sağlanacak

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, vergisini düzenli ödeyenler mükelleflere vergi indirimi uygulanacağını açıkladı.

YÜZDE 5'E KADAR İNDİRİM UYGULANACAK

Hem kurumlar, hem de gelir vergisinde yüzde 5’e kadar indirim imkanı tanıyacak uygulama için Bakanlar Kurulu’na yetki verilmesinin öngörüldüğünü belirten Kurtulmuş “Böylece vakti zamanında vergisini ödeyen, eksiksiz olarak vergisini ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz özellikle Türkiye sanayisinin, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz bu vergi indirimlerinden yararlanmış olacaktır” diye konuştu.

YABANCIYA SATIŞTA KOLAYLIK

Kurtulmuş bunun yanında yabancıya konut satışında da yeni teşvik ve kolaylıkların getirileceğini duyurdu ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili yeni bir teknoloji yönetim modeline ihtiyacın olduğunun altını çizdi.