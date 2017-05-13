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Yabani hayvanlar nasıl evcilleşir

Yabani hayvanları küçükken sahiplendiğiniz takdirde size bağlı kalarak saldırgan davranmayacaktır.Ancak erişkin hale gelince dikkat edilmeli

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Birçok vahşi hayvanın yavrusu, çok küçükken annesinden alınır, vahşi ortamından uzaklaştırılır ve medeni bir ortamda insanlar tarafından büyütülürse kolayca uysallaşır.

Yabani hayvanlar nasıl evcilleşir

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Yabani hayvanlarda ender rastladığımız görüntülerden bazılarında insanlara karşı sevgi dolu oldukları ve rahatça sevilebildikleri görülür. Bu hayvanlar, birlikte seneler geçirdikleri insanlara karşı bu şekilde yaklaşırken, yeni tanıştıkları bir insana karşı yine saldırgan olabilir.

Yabani hayvanlar her ne kadar evcilleştirilse de tam erişkin hale gelince ne olacağı belli olmaz. Genlerindeki kalıtımsal sosyal davranış biçimi aniden ortaya çıkabilir.

Yabani hayvanlar nasıl evcilleşir

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