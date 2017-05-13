Yabani hayvanlar nasıl evcilleşir

Birçok vahşi hayvanın yavrusu, çok küçükken annesinden alınır, vahşi ortamından uzaklaştırılır ve medeni bir ortamda insanlar tarafından büyütülürse kolayca uysallaşır.

Tehlikeli hayvanlar ile dost olan insanlar İZLE

Yabani hayvanlarda ender rastladığımız görüntülerden bazılarında insanlara karşı sevgi dolu oldukları ve rahatça sevilebildikleri görülür. Bu hayvanlar, birlikte seneler geçirdikleri insanlara karşı bu şekilde yaklaşırken, yeni tanıştıkları bir insana karşı yine saldırgan olabilir.

Yabani hayvanlar her ne kadar evcilleştirilse de tam erişkin hale gelince ne olacağı belli olmaz. Genlerindeki kalıtımsal sosyal davranış biçimi aniden ortaya çıkabilir.