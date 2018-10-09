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Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Antalya'da 7 yıl önce define avcılarının sözlerinden yola çıkarak dağlık bir bölgede yapılan incelemede dikenlerin, yabani otların altında saklanmış 2 bin 200 yıllık antik kentin kalıntıları çıktı.

AA | 09.10.2018 - 11:55..
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Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, evlerin, hamamların, kiliselerin, mezarların, zeytinyağı işliklerinin ve Arete Kulesi'nin bulunduğu geniş bir alana sahip Lyrboton Kome Antik Kenti'nin hikayesini anlattı.

"İZİNSİZ ÇALIŞMA YAPMIŞLAR"

Yaklaşık 7 yıl önce buranın varlığından haberdar olduklarını söyleyen Hakan Tütüncü, "Yıllardır buralarda define avcıları dediğimiz kimseler izinsiz çalışma yapmışlar. Bölge halkının bunları bize aktarması ile inceleme çalışması başlattık" dedi.

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

"TARİHİ KALINTILARI TEMİZLEDİK"

Hakan Tütüncü, "Bölgede önce temizlik çalışması yaptık, tarihi kalıntıları çalılardan, yabani otlardan temizledik. Bir projelendirme ile arkeolojik kazılar devreye girdi. Her kazı ile ilginç bilgilere ulaştık. Buranın Anadolu'da zeytinyağı üretiminin entegre olarak yapıldığı ilk merkezlerden biri olduğunu öğrendik. Büyük bir tesisin bulunduğunu ve önemli bir tarihin yattığını, zeytinin tarih içerisindeki yolculuğunu bize anlatacak bir antik kent olduğunu öğrendik. Bu tarihi mirasın mutlaka Türkiye turizmine kazandırılması, Antalya'ya bir değer olarak armağan edilmesi için de gerekli çalışmaları yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

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