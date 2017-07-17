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Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

İzmit'te 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Dilek Utar, 1 ay sonra sünnet olacak olan oğlunun düğünü öncesi özel bir hastanede yağlarını aldırdı.

17.07.2017 - 17:22
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Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi'nde oturan Dilek Utar, oğlu 3 yaşındaki oğlu Efe Fikret Utar'ın 1 ay sonra sünnet olacak olması nedeniyle yağlarını aldırmaya karar verdi.

Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

6 KİLO 175 GRAM YAĞ ALDIRDI

Dilek Utar, İzmit'te özel muayenesi bulunan Estetik Plastik Rekonsrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İ.G.'ye muayene oldu. Doktor İ.G., 13 Temmuz günü İzmit'te özel bir hastanenin ameliyathanesini kullanarak 89 kilo olan Dilek Utar'dan 6 kilo 175 gram yağ aldı. Operasyondan sonra servise alınan Dilek Utar fenalaşınca yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

AMELİYATTAN 1 GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Dilek Utar amaliyattan bir gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dilek Utar'ın cenazesi soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Dilek Utar'ın cenazesi bugün Derince Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Dilek Utar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

"GÖVDESİ KAN DOLMUŞTU"

Müjdat Utar doğumdan sonra eşinin vücudunda sarkmalar oluştuğunu, yağları aldırmak istediğini belirterek şunları anlattı:

"Doktora gidip tahlil yaptırdı. Doktorla konuştum. Dedim ki, 'Doktor hanım sonuçlar kesin mi?', 'Kesin' dedi. 'Normal bir kadının doğumu, sezaryen olan kadının onda biri kadar riskli, zararsız bir şey, siz bunu çok büyütüyorsunuz' dedi. Bana böyle dendi, ertesi gün ameliyata alındı. Saat 14.00 gibi ameliyata alındı. '2 saat sürer' dediler, 18.30- 19.00 arası odasına getirdiler. Bir baktım ki her yeri kan revan içinde. Gövdesi kan dolmuş, yatak kan içerisinde. Söylediği tek kelime 'Evladımı götür başımdan' oldu."

Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

'FAZLA MİKTARDA YAĞ ALINDI' İDDİASI

Müjdat Utar eşinden 9 kilo 750 gram yağ alındığını iddia ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"4- 5 kilo alınması gerekiyormuş, ondan sonrası tehlikeliymiş. Kurbanlık bir koyunu kesersin, poşete hepsini koyarsın gibi yağları koyup getirdiler odaya. 'Ameliyat çok güzel geçti ayılınca doktorun elini öpecek' dediler. Benim eşim bir gün bile dayanamadı. Şikayetçiyim. Kendim için değil, 1 yaşındaki kızım, 3 yaşındaki oğlum için şikayetçiyim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Benim canım gitti."

Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

'AMELİYATHANEMİZİ KULLANDI'

Hastane yönetimi ise, "Muayenesi olan doktor ile hasta anlaşıp hastanemizi tercih ederek hastanemizin ameliyathanesini kullanıp, operasyon yapıldı. Yapılan operasyondan sonra hasta servise alındı. Fakat hastanın durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta yaşamını yitirdi. Hastanın ölüm raporunu iç kanama olarak tespit ettik. Savcının yaptığı ön otopsiden haberimiz yok" açıklamasında bulundu.

Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

Yağ aldırma ameliyatından 1 gün sonra öldü

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