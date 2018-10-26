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Yağış beklenmiyordu Karaman beyaza büründü

Karaman'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur yükseklerde kara dönüştü.

AA | 26.10.2018 - 03:08..
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Kar kalınlığı İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde 30 santimetreye ulaştı. Yolda ulaşım zorlukla sağlanıyor.

Yağış beklenmiyordu Karaman beyaza büründü

YAĞIŞ BEKLENMİYORDU

Karaman-Mersin karayolu çıkışında ve Kozlubucak Bakımevi önünde bekleyen trafik ekipleri, kamyonların ve çekicilerin zincirsiz geçişine izin vermiyor. Araçlarında kar lastiği takılı olan otomobil ve kamyonet sürücüleri ise yollarına devam edebiliyor.

Karayollarına bağlı iki ekip, yolu açık tutabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Lale köyü yakınında yolda kalan bir otomobili kurtarmak için yola çıkan çekici sürücüsü Hasan Uysal, yaptığı açıklamada, sürücülerin kar yağışına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Yağış beklenmiyordu Karaman beyaza büründü

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