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Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle banliyö tren hattı İZBAN'ın kullandığı demir yolunda su baskını yaşandı.

AA | 28.02.2018 - 14:30..
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Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

Sabah saatlerinde etkili olan yağış, öğleye doğru etkisini artırarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle kentin çeşitli noktalarında yollar ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

TREN YOLUNU SU BASTI

Tren yolunu su basması nedeniyle İZBAN seferleri yaklaşık 1,5 saat aksadı. TCDD personeli, suyu tahliye ederek yolu açmak için yoğun çaba sarf etti.

Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

Sanayi sitesi esnafından Uğur Alkan, yaklaşık yarım saat süren sağanağın etkisiyle sanayi sitesi ve demir yolunun bir anda su altında kaldığını söyledi.

İKİNCİ KEZ SU BASTI

Alkan, 3 yıldır faaliyet gösterdiği sanayi sitesini ikinci kez su bastığını belirterek, yetkililerden yardım istediklerini ancak yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını öne sürdü.

Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

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