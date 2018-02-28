Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

Sabah saatlerinde etkili olan yağış, öğleye doğru etkisini artırarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüştü.
Yağış nedeniyle kentin çeşitli noktalarında yollar ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.
TREN YOLUNU SU BASTI
Tren yolunu su basması nedeniyle İZBAN seferleri yaklaşık 1,5 saat aksadı. TCDD personeli, suyu tahliye ederek yolu açmak için yoğun çaba sarf etti.
Sanayi sitesi esnafından Uğur Alkan, yaklaşık yarım saat süren sağanağın etkisiyle sanayi sitesi ve demir yolunun bir anda su altında kaldığını söyledi.
İKİNCİ KEZ SU BASTI
Alkan, 3 yıldır faaliyet gösterdiği sanayi sitesini ikinci kez su bastığını belirterek, yetkililerden yardım istediklerini ancak yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını öne sürdü.