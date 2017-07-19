Yağış Tekirdağlı çiftçiyi sevindirdi

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı yaptığı açıklamada, yağmurun zamanlama açısından ayçiçeği için oldukça faydalı olduğunu söyledi.

"VERİM BEKLENTİSİ ARTTI"

Çiftçilerin yıl boyunca gerekli çalışmaları yaptığını ve yağmurla birlikte üreticilerin yüzünün güldüğünü belirten Saygı, "Tekirdağ'da bu yıl 300 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Yağmurla verim beklentisi arttı." dedi.

Saygı, yağışın erken ekim yapılan bazı bölgelerde küçük çaplı zarara yol açtığını ifade etti.

"AYÇİÇEĞİNİN REKOLTE VE KALİTESİNDE ARTIŞ OLACAK"

Yağışla birlikte ayçiçeğinin rekolte ve kalitesinde artış olacağını ifade eden Saygı, "Ayçiçeği için zamanında bir yağış oldu. Yağıştan sonra ayçiçeğinin dönümünde normal verimden 50-100 kilogram daha fazla bir artış olacaktır. Daha kaliteli ve daha verimli ayçiçeği olacaktır. Görüştüğümüz çiftçiler yağıştan memnun." diye konuştu.

Tekirdağ'da 15 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Yıldız ise bu yıl çiftçinin yüzünün güleceğini söyledi.

Bu yıl buğdaydan da iyi verim aldıklarını dile getiren Yıldız, "Havalar bu yıl çok sıcak gitse de son yağmurla birlikte ayçiçeği istediği suyu aldı. Yağışlar tam zamanında olduğu için hasadımız inşallah bu yıl daha da güzel geçecek." değerlendirmesinde bulundu.











