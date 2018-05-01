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Selfie çekinmeye çalışırken sele kapıldı

Şanlıurfa'da, yağışı görüntülemek isterken sel sularının arasında kalan genç, köylünün yardımıyla kurtarıldı.

AA | 01.05.2018 - 15:04..
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Suruç ilçesinde 3 günden bu yana aralıklarla etkili olan ve şiddetini artıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kesmecik Mahallesi kırsalında ikamet eden 18 yaşındaki Mustafa Yıldız, dün aniden bastıran sağanağın ardından oluşan sel sularının ortasında mahsur kaldı.

Selfie çekinmeye çalışırken sele kapıldı

YARDIMINA KÖYLÜLER KOŞTU

Bu sırada cep telefonuyla aradığı yakınlarından yardım isteyen ve büyük korku yaşayan Yıldız, kısa sürede olay yerine gelen köylülerin attığı halatı beline bağladı. Daha sonra köprü olarak kullanılan tahta merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız kurtarıldı.

BÜYÜK BİR PANİK YAŞADI

Yıldız, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel sularının bir anda etrafını sardığını ve neye uğradığını şaşırdığını söyledi.

Bir süre panik yaşadığını anlatan Yıldız, "Önce etrafımda sular az az ve yavaş akıyordu. O anı cep telefonumla çekmek istedim. Bir anda yüksek bir ses geldi, ardından su bastırdı. Yakındaki taşın üzerine zar zor çıktım her tarafı bir anda sel aldı. Telefonla hemen babamı aradım o ve yanındaki mahalleliyi alıp geldi, beni kurtardılar." dedi.

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