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Yağışlar Meriç ve Tunca'nın debilerini yükseltti

Edirne'de etkili olan yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı.

19.07.2017 - 20:56
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Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal yağışlar olumlu yönde etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı sıcaklar sonrası dip seviyelere gelen debiler yağışla birlikte yükselişe geçti.

MERİÇ'İN DEBİSİ SANİYEDE 119 METREKÜP

DSİ verilerine göre, temmuz ayı başında 65 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle yaklaşık iki kat arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonunda Meriç'in debisi saniyede 119 metreküp olarak ölçüldü.

Yağışlara bağlı olarak debisinde artış olan Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 8 metreküp/saniye olarak kaydedildi. Artışın taşkına neden olabilecek seviyede bulunmadığı bildirildi.

Yağışlar Meriç ve Tunca'nın debilerini yükseltti VİDEO

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