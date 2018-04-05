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Yağlı boya tablolarıyla 15 Temmuz

Eskişehir'de iki eğitmen, FETÖ'nün darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için yaşanan acı olayları yağlı boya tablolarında resmediyor.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 14:50..
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Yağlı boya tablolarıyla 15 Temmuz

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananlar ve halkın darbecilere karşı verdiği mücadele, iki resim eğitmeni tarafından yağlı boya tablolarda ölümsüzleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece cep telefonu aracılığıyla halka seslenişinden, insanların üzerilerine sürülen tankın halk tarafından ele geçirilmesine kadar birçok önemli gelişme, resim eğitmenleri tarafından tuvale yansıtılıyor.

Yağlı boya tablolarıyla 15 Temmuz

Yağlı boya resim tablolarında insanların hafızalarında yer eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalanması, Cumhurbaşkanının halka hitabı gibi birçok önemli anı yer alıyor.

Olgunlaşma Enstitüsünde öğretici olarak görev yapan Melike Küçüksu,

"DARBE GİRİŞİMİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

"Biz de yaptığımız bu çalışma ile yaşananları ölümsüzleştirmiş olduk. Yaptığımız eseri hiçbir yerden almadık. Kompozisyonu kendimiz oluşturduk. Tuvale vurduğumuz her fırça darbesinde yaşanan acı olaylar bir kez daha gözümüzde canlanıyor.

Yağlı boya tablolarıyla 15 Temmuz

Bizler, tarihe kara bir leke olarak geçecek terör örgütünün yapmış olduğu bu darbe girişimini yağlı boya tablolarımızla asla unutturmayacağız."

Yağlı boya tablolarıyla 15 Temmuz

Yağlı boya tablolarıyla 15 Temmuz

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