Yağmur altında mezuniyet

SDÜ’de mutlu, hüzünlü ve gurur verici okul yıllarını geride bırakan binlerce öğrenci, heyecanla bekledikleri mezuniyet gününe kavuştu.

KEP ATTILAR

Öğrenciler, bugün SDÜ Doğu Yerleşkesi’ndeki 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı’nda aileleri, arkadaşları ve üniversite hayatı boyunca kendileri için emek veren hocaları ile diplomalarını almanın ve keplerini havaya atmanın mutluluğunu birlikte yaşadı.

Üniversite yıllarını büyük emeklerle bitirmeye hak kazanan mezunlar, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşü ile konukları selamladı.

YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Sağanak yağış altında gerçekleşen mezuniyet töreninde, öğrenciler, mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar. Törende, aileler, büyük emek ve fedakarlıklarla okuttuğu evlatlarını izlerken duygulu anlar yaşadı.

Diğer yandan, sağanak yağışın artması sonrasında öğrenciler ve aileleri tören alanından ayrılarak, yakın bölgedeki kafeterya ve merkezi derslerin yer aldığı kapalı alanlara sığındılar. Törene katılanlardan bazıları da açık alanda yağmurluk giyerek yağıştan korunmaya çalıştılar.



