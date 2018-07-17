Geçtiğimiz günlerde Filipinler'in başkenti Malina'da muson yağmurları nedeniyle ülkeyi sel vurmuştu.

Yağmur altında ödev yapmaya çalışan Filipinli küçük kız İZLE



YAĞMURUN ALTINDA ÖDEV YAPTI

Filipinler'de yaşayan 8 yaşındaki Elaine Dolfo, yağmur altında ödev yapmak için kazan dairesinde oturdu.

Kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Küçük çocuğun yaşadığı durum ise izleyenlerin yüreklerini burktu.

"KIYMETİNİ BİLİR"

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Bu görüntüyü çocuklarıma okulu daha ciddiye almaları için özellikle göstereceğim. Böylece herkes aldıkları eğitimin kıymetini daha iyi anlar." diye konuştu.