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Yağmur duasına çıkılan Ş.Urfa'yı sel vurdu

Şanlıurfa'da kuraklık nedeniyle birkaç gün önce yağmur duasına çıkan çiftçilerin tarım arazileri bugün sel suları altında kaldı.

DHA | 27.01.2018 - 20:29..
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Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Şanlıurfa'da son 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

KERPİÇ EVLERİ YIKILDI

Siverek ve Viranşehir'de yağışlar nedeniyle kerpiç evler yıkıldı, dereler taştı, araçlar suda sürüklendi. Ekili tarlaların da hasar gördüğü bölgedeki çiftçiler zor duruma düştü. Yağışlar nedeniyle zor günler geçiren bölge halkı için iş makineleri seferber oldu.

Yağmur duasına çıkılan Ş.Urfa'yı sel vurdu


BİRKAÇ GÜN ÖNCE YAĞMUR DUASINA ÇIKMIŞLARDI

Yağışlar bugün etkisini yitirirken, kurak bir kış mevsimi geçiren bölgedeki çiftçiler, geçen günlerde kent merkezi başka olmak üzere Siverek, Viranşehir ve Akçakale ilçelerinde yağmur duasına çıkmıştı.

Yağmur duasına çıkılan Ş.Urfa'yı sel vurdu



Yağmur duasına çıkılan Ş.Urfa'yı sel vurdu



Yağmur duasına çıkılan Ş.Urfa'yı sel vurdu



Yağmur duasına çıkılan Ş.Urfa'yı sel vurdu

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