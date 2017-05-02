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Yağmur Tanrısevsin 8 günde 900 bin TL kazandı

Bir kozmetik markasının yüzü olan Yağmur Tanrısevsin, reklam filmi için Brezilya’ya gitti.

02.05.2017 - 09:46
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yağmur tanrısevsinn

Beş gündür Sao Paulo şehrinde olan oyuncu, bir kozmetik markasının yüzü oldu.

8 GÜN İÇİN 900 BİN TL ALACAK

Brezilya’da kamera karşısına geçen ve objektife poz veren Yağmur Tanrısevsin’in sekiz gün sürecek çekim için 900 bin TL aldığı iddia edildi.

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin FOTO GALERİ

Oyuncu, Sao Paulo’dan sonra Salvador’a geçerek çekimlere devam edecek.

Oğuzhan Koç’la evliliğe giden beraberliğiyle gündemde olan Yağmur Tanrısevsin, setten kalan zamanlarında şehri dolaşmayı da ihmal etmiyor.

Yağmur Tanrısevsin 8 günde 900 bin TL kazandı

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