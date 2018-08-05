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Yağmur Ünal kendini çöp kamyonunda buldu

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi ve arkadaş grubuyla çıktığı eğlence gecesinin sonunda talihsiz bir kaza yaşadı.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 12:21..
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Yağmur Ünal, bir süredir aşk yaşadığı Kasım Garipoğlu’nu ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı. Geçtiğimiz gece, Bebek’teki bir mekânda bir araya gelen üçlü, kalabalık bir arkadaş grubuyla uzun süre eğlendi.

ÇÖP ARABASINA DÜŞTÜ

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; gecenin sonunda mekândan, yanında sevgilisi Kasım Garipoğlu olmadan çıkan Yağmur Ünal, ablasıyla birlikte yürüdüğü sırada topuklu ayakkabısının kayması üzerine belediyeye ait çöp toplama aracının içine düştü.

Yağmur Ünal kendini çöp kamyonunda buldu

ÇÖP KAMYONU MUTSUZLUĞU

Ünal’ın yardımına ablası ve belediye çalışanları koştu. Ünal, ablasının yardımıyla güçlükle ayağa kalkabildi. Kaza sonrası yaşadığı mutsuzluğun yüzünden okunan ünlü güzel, ayakkabılarını çıkarıp eline alarak annesine ait araçla evinin yolunu tuttu.

Yağmur Ünal kendini çöp kamyonunda buldu

Yağmur Ünal kendini çöp kamyonunda buldu

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