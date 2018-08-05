1 Yağmur Ünal kendini çöp kamyonunda buldu Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi ve arkadaş grubuyla çıktığı eğlence gecesinin sonunda talihsiz bir kaza yaşadı.

2 Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı Haluk Levent, veganları kızdıracak sözler söyledi: "Allah'ım bana kurban eti vermiş, ne veganı"

3 Ege'de ticaretin tarihini değiştiren kazı Tepecik Höyüğü kazılarında bulunan ve o dönemde alet yapımında kullanılan obsidyenler, Ege adaları ile Türkiye kıyıları arasındaki ticaretin tarihinin 7 bin 500 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu.

4 Beşiktaş kaleci transferi yapmayabilir Harun Tekin ve Ospina transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, en azından devre arasına kadar Tolga Zengin'le yola devam etme kararı aldı.

5 Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı Nicolas Maduro'ya suikast girişimi sırasında törendeki askerlerin kaçma anı kameraya yansıdı.

6 Emina Jahovic boşandıktan sonra ilk kez konuştu Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic, verdiği bir röportajda, "Mustafa ile sonsuza kadar süreceğini düşündüğüm hayatım maalesef söndü." dedi.