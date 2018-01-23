Yağmur Ünal'dan eski fotoğraflar

Yağmur Ünal, 22 Ocak 1946'da dünyaya gözlerini açan babası Cihan Ünal'ın yeni yaşını Instagram sayfasındaki paylaşımıyla kutladı. Ünal, kendisinin dünyaya geldiği ilk gün babası Cihan Ünal ve annesi Türkan Şoray ile çekilen fotoğrafıyla başlayan bir dizi pozunu paylaştı. Ünal'ın "Happy birthday canım babam" (Doğum günün kutlu olsun canım babam) notu eşliğinde yaptığı bu paylaşım, takipçilerinden kısa sürede bine yakın beğeni aldı.

EVLİLİKLERİ 5 SENE SÜRDÜ

Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1983 yılında evlendi. 1984 yılında kızları Yağmur dünyaya geldi. Ancak ünlü çiftin evliliği 1987 yılında sona erdi.

Ünal ve Şoray'ın 33 yaşındaki kızı Yağmur Ünal, sosyal medyada sık sık anne ve babasıyla çekilen pozlarını paylaşıyor. Yağmur Ünal, zaman zaman babasının ilk evliliğinden dünyaya gelen ablası Irmak Ünal ile çekilen fotoğraflarına da sosyal medya sayfasında yer veriyor.