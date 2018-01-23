taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.235
USD
3,7837
EURO
4,6408
ALTIN
162,61
PETR
69,3600

Yağmur Ünal'dan eski fotoğraflar

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın evliliğinden dünyaya gelen Yağmur Ünal'dan duygusal paylaşım...

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 07:33..
  1. Haberler
  2. Magazin

ğğ

Yağmur Ünal, 22 Ocak 1946'da dünyaya gözlerini açan babası Cihan Ünal'ın yeni yaşını Instagram sayfasındaki paylaşımıyla kutladı. Ünal, kendisinin dünyaya geldiği ilk gün babası Cihan Ünal ve annesi Türkan Şoray ile çekilen fotoğrafıyla başlayan bir dizi pozunu paylaştı. Ünal'ın "Happy birthday canım babam" (Doğum günün kutlu olsun canım babam) notu eşliğinde yaptığı bu paylaşım, takipçilerinden kısa sürede bine yakın beğeni aldı.

EVLİLİKLERİ 5 SENE SÜRDÜ

Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1983 yılında evlendi. 1984 yılında kızları Yağmur dünyaya geldi. Ancak ünlü çiftin evliliği 1987 yılında sona erdi.

Ünal ve Şoray'ın 33 yaşındaki kızı Yağmur Ünal, sosyal medyada sık sık anne ve babasıyla çekilen pozlarını paylaşıyor. Yağmur Ünal, zaman zaman babasının ilk evliliğinden dünyaya gelen ablası Irmak Ünal ile çekilen fotoğraflarına da sosyal medya sayfasında yer veriyor.

Yağmur Ünal'dan eski fotoğraflar

Yağmur Ünal'dan eski fotoğraflar

Yağmur Ünal'dan eski fotoğraflar

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti

156
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

68
Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

10
Şehidin ağabeyi: Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti

Şehidin ağabeyi: Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti

24
Fatih Terim: İlk defa 10 dakikada 3 oyuncu değiştirdim

Fatih Terim: İlk defa 10 dakikada 3 oyuncu değiştirdim

19
Erdoğan: Terörle mücadelede izin isteyecek değiliz

Erdoğan: Terörle mücadelede izin isteyecek değiliz

17
Robinho İstanbul'da

Robinho İstanbul'da

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM