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Yağmur ve fırtına Berlin'i esir aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

AA | 02.06.2018 - 04:33..
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Berlin-Brandenburg Havalimanı Servisi şirketinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtına, Tegel ve Schönefeld havalimanlarında aksaklıklara neden oldu.

HAVA TRAFİĞİ DURDU

Açıklamada, iki havalimanında uçuşlarda gecikmelerin ve iptallerin yaşandığı ifade edildi.

RBB televizyonun haberinde, iki havalimanında bir süre uçaklara yükleme ve boşaltma işlemi yapılamadığından dolayı hava trafiğinin durdurulduğu belirtildi.

Berlin-Brandenburg Havalimanı Servisi şirketinin sözcüsü Hannes Stefan Hönemann, RBB'ye yaptığı açıklamada, Schönefeld Havalimanındaki A terminalinin, çatıdan su aktığınından dolayı boşaltıldığını vurgulayarak, makinelerle suyu çekme çalışmalarının yapıldığını ve terminalin gün içinde yeniden açılacağını kaydetti.

Yağmur ve fırtına Berlin'i esir aldı

AĞAÇLAR DEVRİLDİ YOLLARI SU BASTI

"B.Z." adlı yerel gazetesinin haberinde, Adlershof ve Lichtenberg semtlerinde fırtına ve yoğun yağmurun ağaçların devrilmesine, kentin bazı caddelerinde su baskınlarına yol açtığı aktarıldı.

Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de özellikle Soest kentinde kuvvetli yağmurun etkili olduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberinde Soest kent merkezindeki sokakları ve evlerin bodrum katlarını su bastığı ifade edildi.

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