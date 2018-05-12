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Yağmur yağdı İzmirli oltayla sokağa çıktı

Kent genelinde etkili olan sağanak ve bazı bölgelerde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

DHA | 12.05.2018 - 09:04..
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Yağmur yağdı İzmirli oltayla sokağa çıktı

İzmir'de öğleden sonra gök gürültüsünün ardından başlayan sağanakla birlikte Konak Meydanı'ndaki alt geçit yağmur suyuyla doldu.

HER YERİ SU BASTI

Bölgede trafik kısa bir süre dururken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerindeki iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

Bayraklı ilçesinde de cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı, dükkanların ve evlerin saçak altlarına sığındı.

Yağmur yağdı İzmirli oltayla sokağa çıktı

DOLU YAĞIŞI

Dolu yağışının da görüldüğü Buca ve Karabağlar ilçelerinde de bazı caddeler suyla kaplandı. Trafik ekipleri, ulaşımın aksadığı bölgelerde önlem aldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, son 6 saatte Konak'ta metrekareye 25 kilogram, Bornova'da 22.4 kilogram yağış düştü.

İzmirlilerin sel sularıyla imtihanı VİDEO

Yağmur yağdı İzmirli oltayla sokağa çıktı

Yağmur yağdı İzmirli oltayla sokağa çıktı

Yağmur yağdı İzmirli oltayla sokağa çıktı

Yağmur yağdı İzmirli oltayla sokağa çıktı

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