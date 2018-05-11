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Yağmur yağdı Manisa Kula'da kazalar arka arkaya geldi

Manisa Kula'da meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı. 1 tır, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobil de maddi hasar oluştu.

DHA | 11.05.2018 - 21:24..
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Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava Manisa Kula'da da kazalara neden oldu.

İLK KAZADA TIRDA HASAR OLUŞTU

İlk kaza saat 17.00 sıralarında Kavacık Rampası'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Orhan D. yönetimindeki 41 PY 344 plakalı TIR, rampadan inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenmeye başladı. Tır, yol ortasındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tır şoförü yara almazken araçta maddi hasar oluştu.

Yağmur yağdı Manisa Kula'da kazalar arka arkaya geldi

İKİNCİ KAZADA BİR KİŞİ YARALANDI

İkinci kaza ise İzmir-Ankara Karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Uşak yönüne giden Selami Y. yönetimindeki 45 UB 3546 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki dinlenme alanından çıkan Süleyman K. idaresindeki 43 LH 404 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Selami Y. yönetimindeki hafif ticari araç takla attı. Kazada Selami Y. yara almazken, diğer otomobilin sürücüsü Süleyman K. ise yaralandı.

Yağmur yağdı Manisa Kula'da kazalar arka arkaya geldi

Kazaların ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri de yaralı otomobil sürücüsü Süleyman K.'yı ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Süleyman K.'nın tedavisi sürüyor. Polisin kazalarla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Yağmur yağdı Manisa Kula'da kazalar arka arkaya geldi

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