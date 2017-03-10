Yağmurdan kaçan köpek yolcu otobüsüne bindi

Yolcuların şaşkın bakışları arasında otobüsün içine girip beklemeye başlayan sokak köpeğini gören otobüs şoförü, kurallar gereği hareket edemedi.

KÖPEK İNMEK İSTEMEDİ

Bunun üzerine iki kadın yolcu, sokak köpeğine kapıyı gösterdi ancak köpek otobüsten inmek istemedi. Yolcular, bir ara kucaklarına alıp kapıya doğru götürdükleri köpek kapının girişinden geri dönünce yine çaresiz kaldı. İndirilmek istendiği kapıdan uzaklaşıp arkaya doğru ilerleyen köpeğin arkasından giden yolcular, köpeği kucaklamaya çalışsalar da başaramadılar.

3. DENEMEDE KÖPEK AŞAĞIYA İNDİRİLDİ

Sokak köpeği, bu kez otobüsün arka koridorundan tekrar ön tarafa doğru gelince yolcular yine harekete geçti. Bir ara yolculardan yiyecek de isteyen iki kadın, köpeği ikinci kez kucaklarına alıp kapıdan dışarı bırakmak istediler ancak yine başarılı olamadılar. Köpeği yere bıraktıkları anda tekrar otobüsün içine girdi. Kadınların üçüncü denemesi ise sonuç verdi. Kadınlar köpeği kapının dışına bırakıp kapılar kapanınca otobüs yoluna devam edebildi.