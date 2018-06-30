Yağmurdan koruyamayan uçan şemsiye üretildi

Teknoloji her geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasını takip eden giyilebilir teknolojiler, hologram, daha gelişmiş yapay zekalı robotlar derken, hayatımızın her alanında bunlara rastlar olduk.

DRONE'LAR, GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER HER YERDE

Şimdilerde kafamızı kaldırdığımızda karşımızda sadece telefonuna kilitlenmiş halde dolaşan onlarca insan değil, drone'lar, akıllı gözlükler ve henüz yeterince yaygınlaşmamış olsa da hologram teknolojileri çıkıyor.

İşte bunlara bir yenisi daha eklendi: Başınızın üzerinde uçuşacak şemsiye.

UÇAN ŞEMSİYE ÜRETİLDİ

Japonların Dronebrella adını verdiği bu 'uçan şemsiye', şiddetli bir fırtınaya ne kadar dayanabilir bilinmez ama yağmurlu bir yaz gününde elinizdeki akıllı telefona kilitlenerek yürümenize yardımcı olacak gibi görünüyor.

Üretici şirket, bu şemsiyenin şimdilik güneşten koruma amaçlı kullanılabileceğini söylüyor ve cihazı yaklaşık 275 dolar etiketiyle sunmayı düşünüyor.

Ancak henüz yağmurdan koruyamayan bir şemsiye için bu parayı verecek olan kaç kişi var bilemiyoruz...

Uçan şemsiye üretildi VİDEO