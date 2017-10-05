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Yağmurlu havada fotoğraf nasıl çekilir

Yağmurlu havalarda fotoğraf çekmenin ipuçlarını bu yazımızda anlattık.

  1. Haberler
  2. İpucu

Güzel havalarda fotoğraf çekmek fotoğrafçı için daha iyi olsa da yağmurlu ve karlı havalarda da güzel fotoğraflar çekilebilmektedir. Güzel bir kare yakalamak için aslında hava durumunun bir önemi yoktur, her şey fotoğrafçının elindedir.

Yağmurlu havada fotoğraf nasıl çekilir

Yağmurlu havalarda esasen fotoğraf çekmenin bir takım zorlukları vardır. Özellikle sağanak yağmurda fotoğraf çekerken fotoğrafçı zorlanabilir. Aynı zamanda fotoğraf makineleri de yağmurdan etkilenebilir. Peki, yağmurlu bir havada fotoğraf çekmek istiyorsunuz. İşte bu yazımızda yağmurlu havalarda fotoğraf çekmenin ipuçlarını sıraladık.

MAKİNENİZİ KORUYUN

Yağmurlu havalarda ilk dikkat edilmesi gereken fotoğraf makinesinin güvenliğidir. Olabildiğince yağmurun makinenize temas etmemesini sağlamalısınız. Öncelikle yanınızda şemsiye bulundurun. Hem siz yağmurdan az etkilenir hem de makineniz korunmuş olur. Çok şiddetli yağmurlarda şemsiyenin yeterli olmadığı anlarda ise yağmur kılıflarını kullanın. Yağmur kılıfları makinenizi büyük ölçüde yağmurdan korur.

Yağmurlu havada fotoğraf nasıl çekilir

KORUNAKLI YERLERDE DURUN

İyi bir fotoğrafçı güzel bir fotoğraf için nerede durmasını bilir. Çok şiddetli yağmurlarda daha az yağmur alan korunaklı yerlerde durun. Örneğin sokak arasında korunaklı bir yerde güzel yağmur karesi yakalayabilirsiniz.

YANSIMALARI FOTOĞRAFLAYIN

Yağmurlu havaların en güzel yanı yansımalardır. Yansımalar fotoğraflarınıza anlam katar. Özellikle yerlerde oluşan su birikintilerine yansıyan görüntüler sizin için güzel bir yağmur fotoğrafı olabilir.

Yağmurlu havada fotoğraf nasıl çekilir

FLAŞ KULLANIN

Yağmurlu havalarda hava kapalı olacağı için fotoğraf makinenizin ayarlarında bir takım oynamalar yapacaksınız. Yağmur damlalarını donmuş bir şekilde yakalamak için flaş kullanın. Harici bir flaş kullanırsanız daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Tabii dahili flaşla da güzel fotoğraflar çıkabilir. Flaş kullanmanızla birlikte yüksek enstantanelere çıkacağınız için yağmur damlalarını yakalayacaksınız.

Yağmurlu havada fotoğraf nasıl çekilir

İNSANLARI GÖZLEMLEYİN

Yağmur yağdığından insanları iyi gözlemleyin zira farklı insan halleriyle çok güzel bir kompozisyon yakalayabilirsiniz. Yağmurlu zamanlarda insanların halleri değişkendir. Kimi insan bir an önce eve telaşlı bir şekilde gitmeye çalışırken kimileri de sevinçli davranabilir. Burada ortamı iyi gözlemleyerek farklı farklı portrelerde fotoğraflarınızı süsleyebilirsiniz.

Yağmurlu havada fotoğraf nasıl çekilir

Yağmurlu havada fotoğraf nasıl çekilir

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