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İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’na eşcinsel Yossi Levi Sfari'nin atanması, Türk Musevi cemaatinde tepkiyle karşılandı.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 11:06..
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İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

Geçen ekim ayında İsrail'in, İstanbul Başkonsolosluğu'na atadığı Yossi Levi Sfari'nin eşcinsel olması, Türk Musevi cemaati ve İsrail Dışişleri arasında gerilime yol açtı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nde maslahatgüzarlığını da yapmış olan Sfari, geçtiğimiz hafta Yedioth Ahronth gazetesinde yayınlanan yazısında, cinsel kimliği nedeniyle Türk Musevi cemaati tarafından dışlandığını yazdı.

İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kestiİsrail'in İstanbul Başkonsolosu Yossi Levi Sfari

"SİNAGOGA DAVET EDİLMEDİM"

Cemaat yetkililerinin, düzenledikleri etkinliklere kendisini çağırmadığını kaydeden Sfari, geleneksel olarak başkonsoloslara sinagogta Tevrat okutulduğunu, ancak cemaatin kendisini sinagoga davet etmediğini vurgulamıştı.

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, yazının yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Konsolosluğa ve başkonsolosa azami saygıyı gösteriyoruz ve kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Aynı şekilde bizim topluluğumuzun değerlerine de saygı gösterilmesini bekliyoruz. Bu kişiyle, İsrail’le ya da onun elçileriyle bir sorunumuz yok, İsrail’le iyi ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ama bu kişinin yakın arkadaşı olmaya ihtiyacım yok.” dedi.

ATAMAYA İTİRAZ ETTİLER

Partneri Ronny Goldberg ile birlikte İstanbul'a gelen Başkonsolos Yossi Levi Sfari'nin atanmasına Türk Musevi cemaatince karşı çıkıldığı İsrail medyasında yer aldı.

EŞCİNSEL KONSOLOSU İSTEMEYEN CEMAAT İLE İLİŞKİLERİ KESTİLER

Türk Musevi cemaati liderlerinin, anne tarafından Türk kökenli olan Sfari'nin başkonsolosluk için aday olarak açıklanması üzerine İsrail Dışişleri'nden Sfari'yi göndermemelerini istediği belirtiliyor. Sfari'nin Türk Musevi cemaati tarafından kabullenilmemesi tepki gösteren İsrail Dışişleri'nin ise cemaat ile iletişimi kestiği öğrenildi.

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