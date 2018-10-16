Yahudi ile Arap'ın evliliğine İsrail'den büyük tepki

Yahudi oyuncu Tzachi Halevi ile İsrail televizyonlarının ilk Arap spikeri Lucy Ahariş, 4 yıl boyunca gözlerden uzak bir ilişki yaşadı. 11 Ekim'de ise çift İsrail'in batısında düzenlenen bir törenle dünya evine girdi.

Halevi de Ahariş de İsrail vatandaşı, ancak Fauda (Arapça'da Kaos) dizisinin yıldızı Halevi Yahudi, Ahariş ise 2015 yılında İsrail'in kuruluş yıldönümü töreninde konuşma yapmış, tören esnasında tören ateşini yakmış İsrailli bir Arap.

İSRAİL'DE FARKLI DİNLERDEN İNSANLARIN EVLENMESİ YASAK

İsrail'de farklı dinlere mensup çiftlerin evlenmesi yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle çiftin evliliği tartışmaları da beraberinde getirdi.

"BİR YAHUDİ OLARAK KARŞIYIM"

İsrail İçişleri Bakanı Arye Deri, "Bu özel bir mesele ama bir Yahudi olarak bu soruyu bana sorarsanız böyle şeylere karşı olduğumu söylemek zorundayım" açıklaması yaptı. Yahudilerin soylarını korumak zorunda olduğunu savunarak Ahariş'ten din değiştirmesini istedi ve çiftin doğacak çocuklarının İsrail'de sorun olacağını söyledi.

"İSRAİL'E ZARAR VERMEK İÇİN YAHUDİ RUHUNU BAŞTAN ÇIKARDI"

Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud milletvekili Oren Hazan ise daha sert bir açıklama yaptı. Ahariş'in İsrail'e zarar vermek için Yahudi ruhunu baştan çıkardığını iddia etti. Halevi'yi de dizinin ismine gönderme yaparak eleştirdi. 'Fauda', yani kaosa bir adım daha yaklaşıldığını, bunun sonunun asimilasyon olduğunu savundu.

Hazan'a yanıt veren isim, Siyonist Birliği Partisi'nden Yoel Hasson oldu. Hasson, Hazan'ın açıklamalarını 'karanlık, ırkçı ve utanç verici' olarak tanımladı. Yeni evli çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.