Yahudi yerleşimciler Filistinli kadını taşlayarak öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Nablus'un güneyinde bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısı sonucu seyir halindeki bir araçta bulunan 45 yaşındaki Filistinli Aişe Muhammed Radi şehit oldu.

CUMA AKŞAMI SALDIRDILAR

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, cuma akşamı İsrailli Yahudi yerleşimciler, Filistinli bir kadını taş atarak şehit etti.

Araca taşlı saldırı nedeniyle şehit olan Radi'nin eşinin de bu olayda yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Filistin Kızılay Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Havvara güvenlik noktası yakınındaki saldırıda atılan taşlar nedeniyle söz konusu Filistinli kadının başından ağır yaralandığı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastaneye müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.