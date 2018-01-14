Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin ağaçlarına saldırdı

Filistin’in Nablus kentinin Howwara ve Boreen bölgesinde İsrail güçleri tarafından korunan işgalci Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin tarım mahsullerine saldırarak 110 adet zeytin ağacını kesti.

FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLUYORLAR

Aktivistlere göre Filistinli çiftçiler, topraklarını terk etmeye zorlayan yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle ağır kayıplar yaşıyor.

BATI ŞERİA VE GAZZE'DE 8,5 MİLYON ZEYTİN AĞACI VAR

Öte yandan zeytin yağı satışlarının milli gelirin yüzde 1’ini oluşturduğunu belirten Filistin Tarım Bakanlığı, Batı Şeria ve Gazze’de yaklaşık 8.5 milyon zeytin ağacının olduğunu belirtmişti.