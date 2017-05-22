Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin köyüne saldırdı

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası’ndan sorumlu Gassan Daglas, Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda, Filistinli aktivist Münir Kaddus’un yaralandığını, Zekeriya Sudde adlı bir başka aktivistin de arabasının tahrip edildiğini belirtti.

Yahudi yerleşim birimleri ile çevrili olan Burin köyü halkı ve yerleşimciler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Daha önce Nablus’ta Filistinlilerin köyüne baskın düzenleyerek, Filistinlilerin araçlarını ateşe veren Yahudi yerleşimciler, perşembe günü ise Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açarak bir Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.