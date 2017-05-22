taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5909
EURO
4,0261
ALTIN
144,99
PETR
53,8700

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin köyüne saldırdı

Bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus'a bağlı Burin köyüne düzenlediği saldırıda, 1 Filistinli yaralandı

22.05.2017 - 01:27
  1. Haberler
  2. Dünya

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası’ndan sorumlu Gassan Daglas, Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda, Filistinli aktivist Münir Kaddus’un yaralandığını, Zekeriya Sudde adlı bir başka aktivistin de arabasının tahrip edildiğini belirtti.

Yahudi yerleşim birimleri ile çevrili olan Burin köyü halkı ve yerleşimciler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Daha önce Nablus’ta Filistinlilerin köyüne baskın düzenleyerek, Filistinlilerin araçlarını ateşe veren Yahudi yerleşimciler, perşembe günü ise Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açarak bir Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

12
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İran açıklaması

3
Djokovic'i deviren genç Zverev Roma Açık'ta şampiyon

Djokovic'i deviren genç Zverev Roma Açık'ta şampiyon

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM