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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin topraklarında kazı yaptı

Yahudi yerleşimcilere ait buldozerlerin Nablus kentinde Filistinlilere ait bir arazide kazı yaptığı belirtildi.

AA | 20.03.2018 - 04:24..
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ABD'nin de desteklediği İsrail'in Yahudi yerleşimcileri ipin ucunu kaçırdı. Filistinlilerin topraklarını işgale devam eden Yahudi yerleşimciler, buldozerlerle arazilere girerek kazı yapmaya da başladı.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin topraklarında kazı yaptı

FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINA GİRDİLER

Calud Köy Meclisi Başkanı Abdullah el-Hac Muhammed, "Şavut Rahel Yahudi yerleşim biriminde yaşayan yerleşimciler, köydeki Filistinlilere ait topraklarda kazı yaptı." dedi.

Kazının tarım alanları yakınında yapıldığını ve amacının ne olduğunu bilmediklerini belirten Muhammed, son dönemlerde Yahudi yerleşim birimini genişletme çalışmaları olduğunu, 2 yeni ev inşa edildiğini ve ev sayısının 17'ye yükseldiğini kaydetti.

Muhammed, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Calud topraklarına el konulmaması için başvuracaklarını ancak, İsrail'in burayı devlet toprağı olarak gördüğünü ve el koyabilme hakkını kendinde bulduğunu ifade etti.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin topraklarında kazı yaptı

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