taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.661
USD
4,5368
EURO
5,3427
ALTIN
189,28
PETR
76,5500

Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin evlerine saldırı

Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerine düzenlediği saldırılar sonucu çıkan olaylarda, İsrail güvenlik güçleri iki Filistinliyi yaraladı.

AA | 12.06.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

İşgal altında bulunan Batı Şeria'nın Kuzeyindeki Yerleşim Birimi Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Yitzhar Yahudi Yerleşim Biriminden bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un güneyindeki Burin köyündeki Filistinlilerin evlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilerin evlerine saldırı

İKİ FİLİSTİNLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Daglas, söz konusu saldırının ardından İsrail askerleri ve köy sakinleri arasında yaşanan arbedede iki Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da iki Filistinlinin gerçek mermilerle yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, biri göğsünden, diğeri boynundan yaralanan Filistinlilerin tedavi için Rufeyda Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

117
Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

270
İYİ Parti'de toplu istifalar

İYİ Parti'de toplu istifalar

101
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

64
ABD merkezli askeri dergiden S-500'e övgüler

ABD merkezli askeri dergiden S-500'e övgüler

30
Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

47
Almanya'nın FETÖ tavrı değişti

Almanya'nın FETÖ tavrı değişti

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94