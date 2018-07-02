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Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

Almanya'nın Dortmund kentinde Müslüman ve Hristiyan din görevlileri arasında oynanan futbol karşılaşmasını 4-2 Müslümanlar kazandı.

AA | 02.07.2018 - 00:15..
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Hoeschpark Stadyumu'nda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Protestan Kilisesi ve Dortmund Yahudi Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki maçı Yahudi hakem yönetti.

Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

13 YILDIR DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA DEVAM EDİYOR

Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği müsabaka, heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu. Maçta, Müslüman din görevlileri rakibini 4-2 mağlup etti.

13 yıldır her yıl düzenlenen kupayı bu yıl Müslüman din adamları kazandı.

Müslüman din adamları, önemli olanın dostluk, anlayış ve centilmenliğin kazanması olduğunu belirtti.

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Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

Yahudi yönetti imamlar papazları yendi

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