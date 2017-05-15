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Yahudiler'den Macron'a talep

Yahudiler, Macron'un daha önce İsrail mallarını boykot çağrısı yapmış bir milletvekili adayını geri çekmesini istedi.

15.05.2017 - 11:03
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Fransa'daki Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu (CRIF) Macron'un, Cumhuriyet Yürüyüşü partisinin daha önce İsrail mallarını boykot çağrısı yapmış olan bir milletvekili adayını geri çekmesini istedi.

Yahudiler'den Macron'a talep

CRIF'in Seine-Maritime bölgesinden aday gösterilen William Tchamaha için yaptığı bu çağrı, kuruluşun Twitter hesabında yer aldı.

İSRAİL'İ BOKOT GİRİŞİMİNE DESTEK VERMİŞTİ

Le Parisien gazetesinin haberine göre, bir lisede eğitim danışmanlığı yapan Tchamaha, şubat 2017 içinde yazdığı bir tweette "İsrail'i hukuk tanımayan yasa dışı bir devlet" olarak tanımlamış ve Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi'ne (BDS) destek vermişti.

Yahudiler'den Macron'a talep

"BARIŞ AKTİVİSTİYİM"

Gazeteye konuşan Tchamaha, "Boykot çağrısı yaptığımı hatırlamıyorum. Ancak eğer CRIF benim bütün sosyal ağlardaki geçmiş yazılarıma bakarsa bu ülke karşıtı hiçbir şeyim yoktur. Ben bir barış aktivistiyim." ifadesini kullandı.

Kasım 2015 ayında Fransa Yargıtayının verdiği bir karar nedeniyle Fransa'da İsrail mallarını boykot etme çağrısı yasa dışı kabul ediliyor. Geçtiğimiz şubat ayında Lübnan'ı ziyaret eden Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bu yasağın devam edeceğini söylemişti.

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