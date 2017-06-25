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Yakaladığı kartalı satmaya kalkınca 9 bin lira ceza yedi

Iğdır'da Z.E. isimli kişi, yakaladığı kaya kartalını sosyal medya üzerinden bin liradan satışa çıkardı.

25.06.2017 - 10:31
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'Kartal' rumuzu ile kaya kartalını satmak isteyen Z.E.'yi vatandaşlar ihbar etti.

9 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Emniyet Müdürlüğü tarafından kimliği ve adresi tespit edilen Z.E.'ye koruma altındaki yaban hayvanı tuzakla yakaladığı ve ticaretini yaptığı için bin 260 TL  idari, 8 bin lira da tazminat olmak üzere 9 bin 260 lira ceza kesildi.

"KARTALA EL KOYDUK, KONTROL SONRASI DOĞAYA BIRAKTIK"

Kartalın veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini ve doğaya salındığına işaret eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Sosyal medya üzerinden kartal satmak isteyen kişinin kimliğini belirledik ve gerekli cezayı kestik. Kartala el koyduk ve kontrol sonrası doğaya bıraktık" diye konuştu.

Yakaladığı kartalı satmaya kalkınca 9 bin lira ceza yedi


Yakaladığı kartalı satmaya kalkınca 9 bin lira ceza yedi

Yakaladığı kartalı satmaya kalkınca 9 bin lira ceza yedi

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