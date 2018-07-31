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FETÖ'cü yakalanacağını anlayınca nehre atladı

"silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan aranan FETÖ'cü S.D. Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

AA | 31.07.2018 - 15:52..
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"Hudut Kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, Saçlımüsellim Köyü'nde yaptığı kontrolde aralarında KHK ile  ihraç edilen eski Başbakanlık Başmüfettişi A.B.'nin de olduğu F.B. ve H.D.'yi yakaladı. Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama kaydı olduğu anlaşılan  S.D. ise Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

A.B., F.B. ve H.D. ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken, kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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