Yakalanan FETÖ şüphelileri emniyete teslim edildi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri dün Yunanistan sınırında Serem köyü yakınlarındaki devriye sırasında 2'si çocuk 9 kişiyi yakalamıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi oldukları tespit edilen zanlılar hudut karakolundaki ilk sorgularının ardından jandarmaya teslim edildi.

İKİ KİŞİNİN ÜÇ AYRI SUÇTAN ARAMASI VARDI

Yurt dışı çıkış yasakları bulunan ve mesleklerinden ihraç edilen eski Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı B.Y, eski TRT çalışanı yazılımcı E.K, doktor M.S.A, öğretmenler Ö.E, H.M.Ç, hemşire S.A ve zabıt katibi Y.E.G savcının talimatı üzerine jandarma tarafından sağlık kontrolü sonrası emniyete teslim edildi.

Öte yandan B.Y ve E.K'nin yapılan sorgusunda 3 ayrı suçtan arama kaydının olduğu öğrenildi.

Bu arada sınırda yakalanan 2 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.