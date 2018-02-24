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Yakalanan hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli'de büyükbaş hayvan çalmak için ahıra giren hırsızlar, kendi fark eden ev sahibini pompalı tüfekle yaraladı.

İHA | 24.02.2018 - 02:38..
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İzmit'te ev sahibini pompalı tüfekle vurarak kaçmak isteyen hırsızlar, mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Hırsızlardan biri mahalleli tarafından yakalanırken, emniyet ekipleri kaçan iki kişinin peşine düştü.

Yakalanan hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle vurdu

EV SAHİBİNİN EŞİNİN KAFASINA SAÇMA GELDİ

Hırsızlar plakası belli olmayan bir araçla evin önüne gelirken, bir kamyonetle de evin arkasında bulunan ahırın çıkış kapısında bekledi. Otomobildeki şahıslar ahıra girmek üzereyken, Ergin Yılmaz’ın eşi Fatma Yılmaz ahırın kapısının açık olduğunu fark ederek eşine söyledi. Ergin Yılmaz ve eşi ahıra bakmaya gittikleri esnada hırsızlarla karşı karşıya geldi. Bu esnada hırsızlardan birisi yanında bulunan pompalı tüfeği karı kocaya doğrulttu. Ergin Yılmaz ile elinde tüfek olan hırsız arasından boğuşma yaşandı. Bu esnada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Fatma Yılmaz’ı(57) başından yaraladı.

Yakalanan hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle vurdu


HIRSIZI MAHALLELİ DURDURDU

Sesleri duyan mahalle sakinleri hemen eve koştu. Pompalı tüfekle ateş eden hırsız ev sahibi ve mahalleli tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi. Hırsızın yanında bulunan diğer şahıs ve ahırın girişinde bekleyen kamyonetteki şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızların geldikleri otomobil ise olay yerinde kaldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma Yılmaz Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hırsızlık şüphelisi şahıs ise Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise hırsızların kullandıkları tüfeği ve aracı inceledi. Ayrıca hırsızların geldikleri otomobilin içinden çok sayıda plaka ele geçirildi.

Yakalanan hırsızlar ev sahibini pompalı tüfekle vurdu


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