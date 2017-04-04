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Yakalanan hükümlü cezaevine gülerek gitti

Kahramanmaraş'ta, adam öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seydihan Koca, polis tarafından yakalandı.

04.04.2017 - 15:36
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Restoranda tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Seydihan Koca, mahkeme tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Koca'yı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firarinin Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde olduğunu saptadı. Polislerin geldiği gören Seydihan Koca kaçmaya başladı ancak kısa süren kovalamacının ardından Sait Zarifoğlu Bulvarı'nda yakalandı.

CEZAEVİNE GİDERKEN GÜLEREK POZ VERDİ

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen ve bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek poz veren Seydihan Koca, daha sonra cezaevine teslim edildi. 


Yakalanan hükümlü cezaevine gülerek gitti


Yakalanan hükümlü cezaevine gülerek gitti

Yakalanan hükümlü cezaevine gülerek gitti

Yakalanan hükümlü cezaevine gülerek gitti

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