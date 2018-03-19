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Yakalanan kablo hırsızı: Branşım kadın satıcılığı

Antalya'da kablo hırsızlığı sebebiyle gözaltına alınan B.E., suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak" dedi.

DHA | 19.03.2018 - 13:24..
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Antalya polisini alarma geçiren enerji ve nakil hatlarındaki hırsızlık olayı, çeşitli tarihlerde Korkuteli, Kepez ve Aksu ilçelerinde meydana geldi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin olay yerlerine yakın bölgede bulunan tüm kameraları takibe aldı.

Yapılan çalışma sonunda hırsızlık saatine yakın bir zamanda B.E. adına kiralanan otomobillerin bölgeye geldiği belirlendi.

Yakalanan kablo hırsızı: Branşım kadın satıcılığı

19 HIRSIZLIK SUÇU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Operasyon düzenleyen polis, B.E., S.K. ve O.B. adlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, 19 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yakalanan kablo hırsızı: Branşım kadın satıcılığı

"BRANŞIM KADIN SATMAK"

Ancak suçlamaları kabul etmeyen B.E. ifadesinde, "Otomobilleri kadın satmak için kullanıyorum. Benim branşım hırsızlık değil, kadın satmak" dedi.

B.E.'nin gece yarısına kadar kadın pazarladığı, ilerleyen saatlerde ise hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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