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Yakalanınca polise 50 bin lira rüşvet teklif etti

Esenyurt'ta şüphe üzerine otomobilinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan zanlı, polis ekiplerinden kendisini serbest bırakmalarını ve lüks sitede bulunan evinde arama yapmamalarını istedi.

DHA | 15.10.2018 - 10:43..
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Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt’ta 11 Ekim’de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler araç sürücüsü 34 yaşındaki S.F.A.’nın üst aramasını yaparak otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 600 euro, 100 dolar ve 51 gram skunk ele geçirildi.

50 BİN LİRA TEKLİF ETTİ

Bunun üzerine iddialara göre, S.F.A. polis ekiplerine kendisini serbest bırakmaları ve lüks bir sitede bulunan evinde arama yapmamaları için 50 bin lira teklif etti.

ARANAN EVDE UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN KAZANILAN 40 BİN LİRA BULUNDU

Polis ekipleri ise savcılıktan arama izni alarak S.F.A.’nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 18 parça halinde 50 gram skunk ile uyuşturucu madde ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.F.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yakalanınca polise 50 bin lira rüşvet teklif etti

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