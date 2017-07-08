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Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki restoranların bulunduğu Yakapark'taki işletmeciler, soğuk suda 5 dakika durana içecek ikram ediyor.

08.07.2017 - 00:36
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Yakapark, soğuk suyuyla sıcakların yaşandığı bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İşletmeciler, bölgeye daha fazla turist çekmek ve onları eğlendirmek için eriyen kar suyuyla soğuyan havuza girenlere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

İşletmeciler soğuk suda 5 dakika kalana içecek, 15 dakika durana yemek ikram ediyor.

Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

Yakapark havuzunda 5 dakika durana içecek bedava

Suyun, Akdağlar'dan kar sularının erimesiyle mahalleye ulaştığını anlatan Güzel, bu şekilde soğuk suyun havuza ulaştığını bildirdi.

Bursa'dan tatile gelen Enes Şener, çok soğuk suda 5 dakika durmanın imkansız gibi göründüğünü kaydetti.

Serinlemek için Fethiye'den gelen Erhan Kazak ise soğuk suya girer girmez çıktığını dile getirdi.

Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

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Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

Yakapark havuzunda 5 dakika durabilene içecek bedava

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