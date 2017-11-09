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Yakılan yavru fil fotoğrafına ödül verildi

Hindistan'da köylüler tarafından yakılan bir yavru filin kaçış fotoğrafı, Sanctuary Nature Vakfı'nın düzenlediği yarışmada ödül aldı.

09.11.2017 - 10:54
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Fotoğraf, Biplab Hazra tarafından ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinde çekildi.

Fotoğrafta, vücudunun bir bölümü alevler içinde olan yavru fil, yetişkin bir fille kaçıyor. Fili katranla ateşe veren kalabalığın da kaçtığı görülüyor. Kaçan fillerin akıbeti bilinmiyor.

"BÖLGEDE SIRADAN BİR GÖRÜNTÜ"

Doğal yaşamı koruma vakfı Sanctuary Nature'a ait Sanctuary dergisinde yayımlanan fotoğrafta "Bu aşağılama, bölgede sıradan bir görüntü" deniyor.

Yakılan yavru fil fotoğrafına ödül verildi

"BÖLGE HAYVANLAR İÇİN CEHENNEM OLDU"

Fotoğrafı çeken Biplab Hazra, yavru filin çığlıklar içinde kaçtığını belirterek "Bu bölge, yüzyıllardır burada yaşayan akıllı, narin ve sosyal hayvanlar olan filler için cehennem oldu" dedi.

DOĞAL YAŞAM ALANLARI DARALAN FİLLER İNSANLARA SALDIRIYOR

Bölgede, ormansızlaşma, madencilik ve ordunun Maocu gerillalara karşı yürüttüğü operasyonlar sonucu doğal yaşam alanları giderek daralan filler köylülerin ekinlerine zarar veriyor.

Fillerin saldırısı sonucu sık sık insan ölümleri de görülüyor.

Hindistan Çevre Bakanlığı'na göre, geçen yıl Batı Bengal'de filler 108 kişinin ölümüne neden oldu. Bakanlığın verilerinde aynı süre içinde kaç filin öldüğü bilgisine yer verilmedi.

FİLLERE İŞKENCE YAPILIYOR

Ancak bölgede fil nüfusunun giderek azaldığı belirtiliyor. Mainak Mazumder adlı bir köylü, bölgedeki fillerin yaşam alanlarının tahrip edilmesinden köylülerin sorumlu olduğunu öne sürerek "Filler, korkunç saldırı ve işkencelere maruz kalıyor" dedi.

Mazumder, fillerin tarlalarda büyük tahribata yol açtığını ve hayvanların köylere indiği zamanlarda sıradan insanların hayatlarını kaybettiğini vurguluyor.

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