Yakın arkadaşı Hadise'yi dolandırdı

4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne katılmak isteyen Hadise, organizatör olan yakın arkadaşından bilet almak isteyince dolandırıldı.

30 BİN TL VERDİ

Hadise, İngiliz Moda Ödülleri törendeki kırmızı halıda boy gösteren tek Türk oldu ama dönüşte morali bozuldu. Çünkü 5 bin pounda (30 bin TL) aldığı biletlerin fiyatının 1.500 (9 bin TL) pound olduğunu öğrendi.

Şarkıcı, arkadaşından makbuz istedi, ancak makbuza ulaşamadı. Bunun üzerine harekete geçen Hadise, "Arkadaşım beni dolandırdı" diyerek şikayetçi oldu.